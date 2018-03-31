شاهد في أزمة الجاسوس الروسي يفجر مفاجآت حول «قائمة اغتيالات للكرملين»

أجرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية لقاء مع أحد الضباط السابقين في المخابرات العسكرية الروسية كشف خلالها عن وجود قائمة اغتيالات تضم 8 أشخاص كان من بينهم الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال.



وقال الضابط السابق في المخابرات الروسية "كي جي بي"، بوريس كاربيتشكوف، في لقاء سري مع صحفيي الوكالة الذي تقابل معهم وهو يرتدي قبعة سوداء ويبدو على وجهه القلق إن تلقى في 12 فبراير الماضي الساعة العاشرة مساءً وهو في منزله في بريطانيا اتصالا من أحد أصدقائه في المخابرات الروسية حذره من أن اسمه موجود ضمن قائمة تضم ثمانية أشخاص سيتم التخلص منهم قريبًا.



وأوضح كاربيتشكوف أنه علم أن سيرجي سكريبال الذي تعرض لحادث تسمم في بريطانيا وجاسوسا روسيا مزدوجا آخر كانوا ضمن القائمة.



وقال كاربيتشكوف إنه في البداية لم يأخذ التحذير على محمل الجد فهو بطبيعة الحال تعامل كثيرًا مع تهديدات لحياته، ولكنه بعد ثلاثة أسابيع غير رأيه تماما عندما علم بتعرض سكريبال لحادث تسمم في بريطانيا وإعلان لندن عن استخدام سلاح كيميائي لتسميمه.



وبحسب كاربيتشكوف، فإنه يعاني من الاضطراب بسبب الصدمة، ويعيش في خوف دائم، حيث إنه لا ينام أكثر من أربع ساعات في اليوم بعد سماعه بما حدث لسكريبال.



وأشار كاربيتشكوف إلى أنه قام بوضع كاميرات مراقبة عند منزله، مضيفًا: "لمتى سيستمر ذلك؟ من سيكون التالي؟ أستطيع أن أطلب من السلطات البريطانية أن يرسلوني إلى المريخ أو إلى القمر ولكن هذا لن يغير شيء".



وأوضح كاربيتشكوف أنه يعيش حاليا في بريطانيا في عنوان لا يعرفه أحد تحت أسم مستعار، لافتًا إلى أنه استطاع النجاه من محاولتين لاغتياله في نيوزلاندا.



وأكد كاربيتشكوف أن قائمة الاغتيالات التي علم بها تضم بعض المنشقين الروس عن المخابرات، والمستثمر البريطاني بيل براودر، الذي كان يدعوا لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب موت محامي الضرائب الذي كان يعمل لديه، سيرجي ماجنيتسكي.