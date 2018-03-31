شاهد.. خالد عبدالعزيز يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك

كشف المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه عن آخر تطورات أزمه الزمالك وتعيين لجنة لإدارة الشؤون المالية للنادي الأبيض بقرار من نيابة الأموال العامة العليا.



وقال عبدالعزيز ، خلال لقائه مع الاعلامي إبراهيم فايق فى برنامج الحريف المذاع علي قناة دي إم سي ، أن لا توجد أزمة مع الزمالك لكن وصلنا خطاب من النيابة بتشكيل لجنة لإدارة الشؤون المالية لحين انتهاء التحقيقات، ولا يقدر أحد على عدم تنفيذ قرار النيابة.



وأضاف ، لو طالبتنا النيابة بالرحيل اليوم فنحن جاهزون للرحيل من الآن لو قالوا لنا مازالت التحقيقات تحتاج إلى شهر أو أسبوع فلابد أن ننفذ قرارات النيابة، ولا مزاح في ذلك.



وشدد عبدالعزيز، علي أن جاهزون لصرف أي مستحقات لكن لابد أن يأتي لنا مستند، لن نستطيع صرف أي شيء لأن اللجنة لا تعلم تكاليف أي معسكر مثلا أو كم يتقاضى الموظفون أو العاملون أو اللاعبون.



وأكمل ، أننا لم نطلب محاضر اجتماعات مجلس إدارة في مرتبات العاملين لأنها أمر شهري، لكن لابد أن ياتي لي كشف معتمد من المدير المالي، حينها سنقوم بالصرف فورا.



واختتم خالد عبدالعزيز ، تصريحاته ، أن قرارات مجلس الإدارة سنحتاجها فقط في الموضوعات الكبرى، جاهزون لأي شيء وأي قرار من النيابة، معلقا، " اذا قالوا لنا انتهت التحقيقات.. سنرحل".