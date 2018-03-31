ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. خالد عبدالعزيز يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك

السبت 31/مارس/2018 - 11:39 م
خالد عبدالعزيز وزير
خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه
حسن العمدة
كشف المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه عن آخر تطورات أزمه الزمالك وتعيين لجنة لإدارة الشؤون المالية للنادي الأبيض بقرار من نيابة الأموال العامة العليا.

وقال عبدالعزيز ، خلال لقائه مع الاعلامي إبراهيم فايق فى برنامج الحريف المذاع علي قناة دي إم سي ، أن لا توجد أزمة مع الزمالك لكن وصلنا خطاب من النيابة بتشكيل لجنة لإدارة الشؤون المالية لحين انتهاء التحقيقات، ولا يقدر أحد على عدم تنفيذ قرار النيابة.

وأضاف ، لو طالبتنا النيابة بالرحيل اليوم فنحن جاهزون للرحيل من الآن لو قالوا لنا مازالت التحقيقات تحتاج إلى شهر أو أسبوع فلابد أن ننفذ قرارات النيابة، ولا مزاح في ذلك.

وشدد عبدالعزيز، علي أن جاهزون لصرف أي مستحقات لكن لابد أن يأتي لنا مستند، لن نستطيع صرف أي شيء لأن اللجنة لا تعلم تكاليف أي معسكر مثلا أو كم يتقاضى الموظفون أو العاملون أو اللاعبون.

وأكمل ، أننا لم نطلب محاضر اجتماعات مجلس إدارة في مرتبات العاملين لأنها أمر شهري، لكن لابد أن ياتي لي كشف معتمد من المدير المالي، حينها سنقوم بالصرف فورا.

واختتم خالد عبدالعزيز ، تصريحاته ، أن قرارات مجلس الإدارة سنحتاجها فقط في الموضوعات الكبرى، جاهزون لأي شيء وأي قرار من النيابة، معلقا، " اذا قالوا لنا انتهت التحقيقات.. سنرحل".

ترشيحاتنا

محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في الدوري الانجليزي.. فيديو

استئصال ورم بوزن 70 رطلاً من فخذ مراهق.. فيديو وصور

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

بهاء أبو شقة: الديمقراطية أمل الشعب.. والرئيس لن يخيب آمال المصريين.. فيديو

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني .. بث مباشر

أحمد شوبير: سأترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم بشرط

الجيش السوري يستعيد السيطرة على الغوطة الشرقية.. فيديو

برلماني يكشف حقيقة تغيير 50% من الحكومة الحالية .. فيديو

وزيرة التضامن: بدء صرف المعاشات غدا .. فيديو

محمود معروف لـ «صدى البلد»: كمال الطويل نقطة تحول في حياة العندليب

إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي .. ورأس حربة وحيد

ترامب محبوس داخل "حجرة الفئران".. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

"صدى البلد" يكرم الإعلامي هاني حتحوت ..صور

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

"أم ساجد" أول سائقة تاكسي في المنوفية.. حاصلة على ليسانس آداب.. صور

«سوبر موديلز» منى المنصورى فى جلسة تصوير خاصة قبل افتتاح «تيفانى فاشن ويك باريس» بدبى.. صور

فيديو

شاهد.. شوبير يوضح طبيعة الأزمة بين الأهلي والاتحاد الأفريقي
شوبير: شكل الاتحاد السكندري تغير للأفضل مع محمد عمر
شاهد .. شوبير يحسم الجدل حول عودة عصام الحضري للأهلي لإنهاء مسيرته
مكرم محمد أحمد: جماعة الإخوان دأبت طول تاريخها على توريط الشباب فى العنف .. فيديو
بهاء أبو شقة: الديمقراطية أمل الشعب.. والرئيس لن يخيب آمال المصريين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟