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أخبار العالم

حوثيون يدهسون 12 مواطنا يمنيا بدبابة

السبت 31/مارس/2018 - 11:37 م
حوثيون يدهسون سيارة
حوثيون يدهسون سيارة مدنية بدبابة
أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن عناصر من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن دهسوا سيارة مواطن في محافظة البيضاء وسط اليمن، ما أدى إلى مقتل 7 اشخاص على متنها وإصابة 5 اخرين بجروح خطيرة، ضمن جرائم الحرب البشعة التي تواصل ارتكابها ضد المدنيين فيما تبقى من مناطق تسيطر عليها.

وأوضح المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء في بيان، أن دبابة PMP تقودها ميليشيا الحوثي بنقطة أحرم بمدينة رداع في البيضاء، دهست سيارة المواطن سيف محمد علي العربجي، وأشار إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل سبعة مواطنين وجرح خمسة أخرين بجروح خطيرة.

ولم يبين المركز أسباب ودواعي الحادثة، غير أن الميليشيا تلجأ عادة إلى الانتقام من المدنيين مع الهزائم الميدانية في جبهات القتال، حيث تواجه انهيارا متسارعا في مختلف الجبهات ومنها جبهة البيضاء.

وتنتقم الميليشيا من أبناء البيضاء، نظرا لمقاومتهم المستمرة ضدها منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حيث تحولت المحافظة إلى واحدة من أكثر الجبهات استنزافا وخسارة بشرية ومادية للحوثيين.

إلى ذلك، أحرقت المقاومة الشعبية بالبيضاء، أربع اطقم قتالية للميليشيات الحوثية، خلال الساعات الأخيرة في منطقة الزوب بمديرية القريشية وقتل وجرح من كانوا على متنها.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي، السبت، تعزيزات ومواقع للميليشيا في منطقة فضحة بمديرية الملاجم في ذات المحافظة، ما أسفر، بحسب مصادر ميدانية ،عن قتلى وجرحى وتدمير وإحراق أسلحة وعربات نقل وذخائر تابعه للحوثيين.

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