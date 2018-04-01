2.4 مليار جنيه مشتريات المؤسسات بالبورصة خلال 3 أشهر

استحوذت الصناديق والمؤسسات على 53.23 % من المعاملات في البورصة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.77 %.



وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 2,433.45 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأوضح التقرير الربع سنوي للبورصة، أن إجمالي تداولات البورصة المصرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018 بلغت نحو 112 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 7ر19 مليار سهم من خلال 9ر1 مليون عملية.