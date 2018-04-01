عمرو أديب: الرئيس السيسي لن يترشح في انتخابات 2022

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه في عام 2022 لن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي موجودًا في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة الرئاسية للرئيس هي الفترة الثانية والأخيرة له، موضحا أنه هو فقط المسئول عن هذا الكلام الذي يقوله.



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ON E، أنه يقول هذا الكلام قبل 4 سنوات كاملة من 2022 حتى يستعد الجميع لتقديم مرشحين، وحتى لا نأتي قبلها بكام شهر ونقل أننا لم نكن نعرف، وتابع: "أنا بفكر حضرتك من النهاردة لأني مش هكون موجود.. واليوم كنا نقول نريد من يقف أمام الرئيس، ولكن الفترة الكاملة سيكون الموضوع أصعب، لأن الرئيس لن يكون موجودًا".



وأشار عمرو أديب إلى أننا نحتاج 10 إلى 12 مرشح رئاسى جاهز، ويجب أن تكون كل الأطراف موجودة، ونستعد للأمر مبكرًا مشددًا على "مصر مليانة ناس، ولكن المشكلة الأكبر أن الوجوه المتعارف عليها الآن لن تصلح لعام 2022، وربما يتبقى منهم واحد فقط، ونحتاج طقم كامل جديد، ونحن أمام 4 سنين تعتبر وقت قصير جدا، وسيمر سريعًا".



وطالب أديب الأحزاب، والكتل السياسية، والجهات المهتمة بهذا الشأن في الدولة، بضرورة الانتباه لهذا الأمر، لأننا في المرحلة الماضية كان لدينا حل بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفترة القادمة لن يكون موجودًا، وهذا ما يقوله الدستور.