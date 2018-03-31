ليلى طاهر لـ «صدى البلد»: لن أنسى مشهد غرقي بسبب فريد شوقي

قالت الفنانة ليلى طاهر إنها تعرضت فى حياتها لعديد من المواقف الصعبة أثناء تصويرها أكثر من عمل فنى ولكن هناك موقفا وحيدا لا يمكن ان تمحوه من ذاكرتها حيث هدد حياتها.



