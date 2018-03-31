ليلى طاهر لـ «صدى البلد»: لن أنسى مشهد غرقي بسبب فريد شوقي

قالت الفنانة ليلى طاهر إنها تعرضت فى حياتها لعديد من المواقف الصعبة أثناء تصويرها أكثر من عمل فنى ولكن هناك موقفا وحيدا لا يمكن ان تمحوه من ذاكرتها حيث هدد حياتها.
وأضافت "ليلى" فى تصريح لـ"صدى البلد" قائلة: "لا أنسى مشهد غرقى فى بداية فيلم "أبو حديد" فى بحيرة، فكدت أتعرض للغرق بالفعل بسبب أن المنطقة التى صورنا بها عبارة عن دوامات، ولم يكن فريق عمل الفيلم على علم بذلك، ووجدنا هتافات وصيحات من الصيادين ينادون بضرورة عودتى إلى الخارج لأن هذه المنطقة بها دوامات، فأسرع فريد شوقى لإنقاذى، وتم تصوير المشهد بهذا الشكل.