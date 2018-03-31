محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

تربع النجم المصري الدولي محمد صلاح جناح فريق ليفربول وهداف الدوري الانجليزي، علي صدارة قائمة هدافي أوروبا عقب نهاية جميع مباريات اليوم السبت لكل بطولات الدوري في أوروبا



ويتربع صلاح على قمة هدافي بطولات الدوري في أوروبا برصيد 29 هدفا بعدما سجل هدفا لفريقه ليفربول في مرمى كريستال بالاس



ويتساوى 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 26 هدفا لكل منهم، وهم المهاجم الايطالي شيرو ايموبيلي هداف لاتسيو والدوري الإيطالي، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة والدوري الأسباني.



ويقدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة "الحذاء الذهبي" سنويًا في نهاية كل موسم لأكثر لاعب يُسجّل أهدافًا في بطولات الدوري في قارة أوروبا.

