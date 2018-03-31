مكرم محمد أحمد: جماعة الإخوان دأبت طول تاريخها على توريط الشباب فى العنف .. فيديو





مشددا على ان جماعة الإخوان دأبت طول تاريخها على توريط الشباب فى العنف وضياع مستقبلهم.



وأضاف مكرم خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج « مصر النهاردة » الذى يذاع على القناة « الأولى » بالتليفزيون المصرى أن جماعة الإخوان جماعة انتهازية طوال تاريخها ولم يكن لها مبدأ ، مشددا على ان الفريق احمد شفيق أدرك بعدما التقى حزبه ان شعبيته تضاءلت كما ان شفيق كان لديه جرأة فى اتخاذ القرار.



قال الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن جماعة الاخوان تعاني من الإفلاس ولا تريد ان تقوم بمراجعات لمواقفها وسيظل فكرها فاسدا.