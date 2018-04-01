الأزهر يوضح حكم الرجوع في الهبة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا في جواز الرجوع في الهبة وعدمه على قولين.



وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الرجوع في الهبة؟»، أن القول الأول: وهو للجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو رأي أبي ثور، وهو أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، إلا الوالد -الأب- فإن له أن يرجع فيما وَهَبَ لولده فقط، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه». متفق عليه، وقوله -صلى الله عليه وسلم- «ليس لأحدٍ أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده». رواه الترمذي وحسَّنه.



وتابع: القول الثاني: وهو للإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه-، وهو أنه يصح مع الكراهة، للواهب الرجوع في هبيته، إلا إذا كانت الهبة لذي رحم محرَم، أو حصل مانع من موانع الرجوع كالموت ونحوه.



وأشار إلى أن القانون المدني نصَّ على أنه: «يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قَبل الموهوب له ذلك».





