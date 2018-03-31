المدير التنفيذي للأهلي يكشف عن مفاجآت فى عقد رعاية النادي ..فيديو

أكد كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب يستهدف عقد رعاية غير مسبوق يليق بإسم وتاريخ القلعة الحمراء.



وقال مرجان ، خلال لقائه مع الاعلامي إبراهيم فايق فى برنامج الحريف المذاع علي قناة دي إم سي ، أن استغلال اسم النادي الأهلي تسويقيا بالشكل الأمثل أحد أهم أولويات مجلس إدارة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.



وأضاف ، أن محمود الخطيب عقد عدة جلسات مع الشركات الراعية للنادي الاهلي لمعرفة المعوقات التي كانت تواجههم، والأجواء داخل الأهلي حاليا أصبحت تشجع المستثمرين علي الاستثمار داخل النادي.



وأكمل ، أن الأهلي يستهدف عقد رعاية غير مسبوق يليق باسم النادي العظيم.



وشدد مرجان ، علي أن كراسة شروط مزايدة حقوق رعاية الأهلي وحقوق البث ستحمل مفاجآت لن يتم الاعلان عنها حاليا.



وواصل ، أن النادي يعمل حاليا علي تعديل نظام الحجز الالكتروني لتذاكر المباريات وتم تشكيل لجنة لذلك ستبدأ أول اجتماعاتها غدا، ونستهدف تأمين وصول التذكرة للجمهور للحفاظ علي أمان المشجعين وعدم تكرار أخطاء الماضي.



واختتم المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، تصريحاته ، نتابع ملف جماهير مباراة الاهلي ومونانا ونحترم تحقيقات النيابة العامة، وبالفعل تم الافراج عن بعض المشجعين الذين ثبت عدم تورطهم في الأحداث خلال الفترة المقبلة.