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برلمان

برلماني: التعليم الجامعي في مصر أكاديمي أكثر منه تجريبي

الأحد 01/أبريل/2018 - 06:50 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
أحمد أيمن
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن التعليم الجامعي في مصر أكاديمي أكثر منه تجريبي، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تخريج طلبة غير مؤهلين لسوق العمل، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على التعليم التكنولوجي الحديث القائم على العمل والتجريب.

وأشار بركات في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتبه إلى هذه الأزمة وكلف الحكومة بعدم بناء أي جامعة مصرية إلا بتوأمة مع جامعة أجنبية من أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وذلك للاستفادة من الفكر الأجنبي التكنولوجي الحديث.

وأوضح النائب أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء فروع للجامعات الاجنبية في مصر خطوة لتنفيذ رؤية الرئيس على أرض الواقع، حيث سيحصل الطالب على تعليم متقدم في مصر على يد خبراء أجانب بدلا من السفر للحصول على هذا التعليم بالخارج.

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