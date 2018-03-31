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فن

ليلى طاهر: لن أشوه تاريخي الفني بأعمال ضعيفة

السبت 31/مارس/2018 - 11:45 م
ليلى طاهر
ليلى طاهر
أحمد إبراهيم
قالت الفنانة ليلى طاهر، إنها لن تشوه تاريخها الفنى لمجرد المشاركة فى عمل فنى من أجل المال، وأن هذه الفترة يعرض عليها الكثير من الأعمال، إلا أنها ترفضها لأنها لا تتناسب مع تاريخها الفني.

وأضافت ليلى طاهر فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" قائلة :"لن أشوه تاريخى الفنى بأعمال ضعيفة، وهو السبب الرئيسى فى اعتذارى عن الأعمال التى تعرض على فى الفترة الأخيرة، فأكرم لى أن أجلس فى منزلى دون عمل، وأتصور أن الظروف التى مرت بها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير كانت سببا فى قلة المنتج الفنى من حيث الكيف وليس الكم.

وأشارت إلى أن الفن أصبح يعتمد بشكل أكبر على الكم دون أن ينظر إلى المضمون الذى يقدم، وبالتالى أثر سلبيا على مستوى الأعمال التى تقدم، ولكن من إيجابيات هذه الفترة وجود عدد من المنتجين الذين يحاربون فى ظل هذه الظروف الصعبة، ويحاولون تقديم أعمال فنية بغض النظر عن المستوى الفني الذي يقدم.

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