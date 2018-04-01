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برلمان

وكيل «طاقة النواب» يشيد بشركة الحفر المصرية EDC بعد زيارة مفاجئة

الأحد 01/أبريل/2018 - 04:45 ص
النائب حمادة غلاب
النائب حمادة غلاب
أحمد أيمن
أجرى النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، زيارة مفاجئة إلى شركة الحفر المصرية EDC، للاطلاع على كافة المستجدات الخاصة بالشركة، مؤكدًا أنها شركة عالمية على الأراضي المصرية.

وأوضح "غلاب" في تصريحات صحفية، أنه زار جميع ورش الهندسة والصيانة والمخازن الخاصة بالشركة، وشاهد المعدات العالمية التي تمتلكها، مما يؤكد أنها أحد أهم الشركات العالمية والتي تعمل بالأيادي المصرية، ويجب الاهتمام والمحافظة عليها.

وأضاف "وكيل طاقة النواب" أن هذه الشركة كانت لها شريك أجنبي ولكن من خلال مجلس إدارة الشركة، قاموا بالتفاوض مع هذا الشريك والذي تخلى عن نسبته في الشركة مقابل مبلغ بسيط مما جعل الشركة مصرية مائة بالمائة.

وأشار إلى أن هذه الزيارات للشركات الحكومية المصرية تأتي للوقوف على أرض الواقع على كافة الأمور الخاصة بها، والتي هي ملك في الأساس للشعب، ويقع على أعضاء مجلس النواب مراقبتها.

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