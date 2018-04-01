برلمانية: عائلات القليوبية ضربن أروع الأمثلة وتصدرن المشهد الانتخابي

توجهت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بالشكر والتقدير لسيدات وشباب وشيوخ وعائلات القليوبية على ما بذلوه من جهد أثناء الانتخابات الرئاسية لاسيما تنظيم غرفة عمليات ناجحة لمتابعة اللجان بكل المحافظات، وأيضا تذليل العقبات أمام الناخبين.



وأضافت درويش في بيان لهاـ أن أهالى القليوبية كانوا فى صدارة المشهد وطوابير اللجان كانت من السيدات والشباب والشيوخ، بل ان كل سيدة كانت تصر على اصطحاب زوجها وأبنائها وجيرانها للاحتفال بالعرس الديمقراطي، وخصوصا فى الساعات الأخيرة من الانتخابات ولا ننسى ما تكبدوه من عناء صعوبة الجو، إلا أنهن فاقوا كل التوقعات وشاركن أيضًا وبكثافة.