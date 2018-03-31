وزيرة التضامن: بدء صرف المعاشات غدا .. فيديو

قالت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة تصرف شهريا 12 مليار جنيه معاشات، موضحة أنه خلال 4 سنوات زادت المعاشات بنسبة تخطت 70%.



وأضافت والي خلال استضافتها ببرنامج « كل يوم » المذاع على فضائية « أون إي » والذي يقدمه الإعلامي « عمرو أديب »، أن سبب انخفاض متوسط المعاشات،أن الدولة كانت تحتسب الأجر التأميني فقط 500 جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة تنحاز دائما لأصحاب المعاشات.



وأكدت والي أن غدا سوف يتم صرف المعاشات الشهرية بمناسبة اعياد الاخوة المسيحيين.