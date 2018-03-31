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أخبار البلد

وكلاء الرئيس بالخارج يتلقون برقية شكر من السفير محمود كارم بعد انتهاء انتخابات الرئاسة

السبت 31/مارس/2018 - 11:54 م
المصريون بالخارج
المصريون بالخارج
سعيد العربى
أكد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي وكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيينا، أن وكلاء الرئيس ومندوبي الحملة الرسمية تلقوا برقية شكر هم وكل من ساهم معهم من السفير الدكتور محمود كارم، أكد فيها على الدور المشهود الذي قاموا به كمندوبين للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خارج وداخل اللجان في السفارات والقنصليات حول العالم وذلك تقديرا للإحساس بالمسؤولية والحب للوطن.

وقال العبيدي، البرقية الصادرة من السفير محمود كارم تركت اثرا طيبا في جميع المندوبين وفرق العمل في الخارج، مؤكدين أنهم صدروا في عملهم عن حب خالص للوطن وإيمان راسخ بأحقية زعيم الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحمل مسئولية قيادة البلاد في هذه المرحلة الحاسمة في عمر الوطن.

وذكر نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم الرئيس في الخارج - الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أعضاء الحملة في جميع الدول والذين قاموا بعمل مخلص دؤوب للوطن، إنما يعلنون عن امتنانهم للسفير محمود كارم على هذه البرقية مؤكدين أنهم سيظلون رهن إشارة الوطن في اي تكليف يناط بهم، وسيظلون داعمين الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما مطلقا.

و أكد المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ليوبن وكيل المرشح عبد الفتاح السيسي في فيينا، أننا نتقدم إلى السفير محمود كارم بالشكر على هذه الثقة الغالية التي منحنا إياها لتعبر عن عشقنا للوطن وحبنا المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمنا اللانهائي لسيادته في قيادة مصر.

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