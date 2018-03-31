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رياضة

شاهد .. شوبير يحسم الجدل حول عودة عصام الحضري للأهلي لإنهاء مسيرته

السبت 31/مارس/2018 - 11:47 م
عصام الحضري
عصام الحضري
عمرو ابوبكر
أكد الإعلامي أحمد شوبير ان النادي الأهلي يرفض تماما أمر عودة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر إلى صفوف الفريق الأول لاختتام مسيرته الكروية بين أسوار ملعب التتش.

ونفى شوبير خلال تصريحاته في برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية صدى البلد، كل ما تردد من أخبار عن عودة الحضري للأهلي عقب انتهاء عقده مع نادي التعاون السعودي.

وتابع:" الأهلي لن يقبل دخول الحضري وانضمامه الى صفوف فريقه، وهذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية ولا رجعة فيه.

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