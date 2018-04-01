لقطات صادمة لتعذيب أنثى فيل حتى الموت..فيديو

أظهرت لقطات صادمة اللحظات الأخيرة في حياة أنثى فيل أسيرة قبل قتلها.



تعرضت لاكسي ، وهي أنثى فيل عمرها 30 عامًا ، للضرب والتجويع حتى الموت على أيدي مالكيها القساة في الهند؛ حيث تم صيدها من البرية وهي صغيرة وفصلها عن والدتها وقطيعها وتم تقييد وتعذيب لاكسمي لسنوات وبيعه في صناعة الاتجار غير المشروع بالأفيال.



ومع ذلك، هاجمها أصحابها برماح حاد ورؤوس الثيران والعصي لإجبارها على التحرك حتى يتمكنوا من كسب ربح من جسدها المحتضر والهش.



بعد وفاتها ، كانت جثتها مقيدة ومقيدة في موتيهاري ، بيهار ، محاطة بالبول والروث في مساحة لم يتم تنظيفها لعدة أشهر.



