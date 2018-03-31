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رياضة

شوبير: شكل الاتحاد السكندري تغير للأفضل مع محمد عمر

السبت 31/مارس/2018 - 11:51 م
احمد شوبير
احمد شوبير
عمرو ابوبكر
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن فريق الإتحاد السكندري قدم أداء رائعا تحت قيادة المدير الفني الجديد محمد عمر.

كان زعيم الثغر قد تغلب اليوم علي المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة، ليضمن البقاء ضمن دوري الدرجة الأولى برصيد 36 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 56 في المركز الثالث.

وقال شوبير خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "الفوز على المصري يؤهل الاتحاد لأحد مراكز الوسط".

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