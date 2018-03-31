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غادة والي: عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 9 ملايين مصري..فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 11:54 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الأموال الخاصة بالمعاشات يتم استثمارها في الاستثمارات الآمنة، علاوة على استثمارات بواقع 2% في البورصة.

وأضافت والي خلال استضافتها ببرنامج « كل يوم » المذاع علي فضائية « أون إي » والذي يقدمه الإعلامي « عمرو أديب »، أن أموال المعاشات يضمنها الدستور، ويوجد لجنة أشرف عليها رئيس الوزراء تعرف كل شئ عن المعاشات، موضحا أن القانون هو من يحكم موضوع صرف المعاشات للمصريين.

وأكد والي، أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 9 ملايين مواطن مصري، منوها أن متوسط المعاش 450 للزوجة والزوج بالاضافة الى الأطفال حسب مراحلهم التعليمية .

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