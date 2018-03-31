شاهد.. شوبير يوضح طبيعة الأزمة بين الأهلي والاتحاد الأفريقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأزمة بين النادي الأهلي والإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد بدأت بغياب محمود الخطيب رئيس الأهلي عن لجنة الأندية، وذلك لوجوده خارج مصر.



وقال "شوبير" خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" على فضائية "صدي البلد": "رانيا علواني حضرت كممثلة للأهلي، ولكن سكرتير الكاف أكد أن الاجتماع لرؤساء الأندية فقط".



وأضاف: "الكاف لم يرتكب أي خطأ في واقعة حضور اجتماع لجنة الأندية".



وأكد بقوله: "عمرو فهمي امتداد لجده ووالده في الاتحاد الأفريقي".

