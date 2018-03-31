أول تصريح من بسنت نور الدين بعد انفصالها عن معز مسعود
السبت 31/مارس/2018 - 11:56 م
بسنت نور الدين
استنكرت بسنت نور الدين المرشدة السياحية، مطلقة الداعية الإسلامي معز مسعود، التناول غير اللائق لقرار انفصالها، مِن قِبل بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت «نور الدين» في تصريح لـ«صدى البلد»: «مقدرة جدًا مشاعر الناس عن خبر انفصالي، ولكن الإساءة للآخرين والسب والشتائم «مضايقنى جدًا»، فهذا شىء غير مقبول تمامًا عند أي أحد لا يزال عنده بعض من الأخلاق الطيبة.
وتابعت: أن الله تعالى نهانا عن اللغو في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»، وذكر النبى -عليه الصلاة والسلام- في الحديث خطورة اللغو، كما روى الترمذي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ألْسِنَتِهِمْ؟»، مضيفة: «فالنرتقى بأخلاقنا ونكسب رضا ربنا».
وكانت قد أعلنت المرشدة السياحية بسنت نور الدين انفصالها عن الداعية الإسلامى معز مسعود، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».