وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل "حمامات سباحة" فريدة عثمان خلال الافتتاح..البطلة المصرية: إطلاق اسمي على "المجمع" مسئولية..فيديو وصور

افتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، مجمع حمامات السباحة الجديد بمركز شباب الجزيرة والذى يحمل اسم البطلة "فريدة عثمان" والذى تم البدء فى إنشائه فى أغسطس الماضي بتنفيذ من الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه تم دفعها من إيرادات مركز شباب الجزيرة .



وشهد الافتتاح كل من اللاعبة فريدة عثمان وأسرتها وعمرو جزارين رئيس نادى الجزيرة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.





ومن جانبه قدم وزير الشباب والرياضة الشكر للقائمين على تنفيذ مجمع حمامات سباحة "فريدة عثمان" ، لافتا أن موقع مجمع السباحة كان مخصصا لملعب للكرة الشاطئية وحجم التردد عليه كان ليس كبيرا لتواجد ملاعب أخرى ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مجمع حمامات سباحة به وهو الوقت الذى تزامن فيه حصول "فريدة عثمان" على الميدالية البرونزية لأول مرة للسيدات فى بطولة العالم بالمجر فى منافسات 50 متر فراشة فى يوليو 2017 ومن هنا جاء إطلاق اسمها على مجمع السباحة تقديرا لإنجازها.



وتوقع وزير الشباب أن يخدم مجمع حمامات السباحة الجديد بالمركز عددا كبيرا من النشء والناشئات لاسيما مع إجازة العام الدراسي المقبلة، مشيرا أن مركز شباب الجزيرة يعد أحد أكبر الصروح الرياضية بمصر ويستفيد من خدماته المتنوعة النشء والشباب.



فيما وجهت فريدة عثمان بطلة مصر فى السباحة الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على اقامة مجمع لحمامات السباحة في مركز شباب الجزيرة باسمها .



وقالت فريدة فى كلمتها خلال الافتتاح ، ان إقامة مجمع حمامات سباحة باسمها يضيف لها دوافع جديدة لتحقيق ميداليات جديدة لمصر فى لعبة السباحة .



وأبدت السباحة المصرية سعادتها بهذا المجمع الكبير، متمنية التوفيق لكل الجهات فى الفترة المقبلة بالرياضة المصرية.