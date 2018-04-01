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فن

محمود معروف يكشف لـ "صدى البلد" سبب تسمية عبد الحليم حافظ بهذا الاسم

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: عز حسين
قال الناقد والكاتب محمود معروف إن الإذاعة اعترضت على تواجد ثلاثة مطربين من آل شبانة بعد اعتماد عبد الحليم كمطرب فيها، بعد «إسماعيل ومحمد شبانة»، مشيرًا إلى أن البعض قد يتفهمها أن الغناء أصبح حكرًا على هذه العائلة.

وأضاف محمود معروف خلال ندوته بـ "صدى البلد" إن حافظ عبد الوهاب، أعطى اسمه للعندليب ليصبح عبد الحليم حافظ، ليحل بذلك مشكلة تكرار اسم "شبانة" في الإذاعة، مؤكدًا أنه حافظ عبد الوهاب قام بذلك لأنه من تبنى موهبة العندليب في بدايته.

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