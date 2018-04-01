ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الموت يخطف ابنة بريطاني خلال رحلته في مصر

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
أحمد شريف
وصف والد طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أنه يعيش في عالم من الألم، بعد وفاة ابنته بين ذراعيه بعد رحلة عائلية إلى مصر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت هندينا ماديسون في عطلة مع عائلتها من بيشوب أوكلاند ، مقاطعة دورهام عندما "انزلقت" وسقطت في بركة سباحة وهي تلوح إلى والدها.

وقال والدها تومي للصحيفة إن الطفلة الصغيرة كانت تحاول الحصول على انتباهه من الدرجات وانزلقت.

وقال الأب المكلوم "لقد حدث ذلك بسرعة، سمعت صراخًا وشخصًا ما كان يسحبها من البركة".

بعد أن حاول أحد أصدقائه إعطائها جهاز الإنعاش القلبي، تم نقل الفتاة إلى المستشفى حيث بدا أنها بخير ، لكن طاقم الإسعاف الجوي كان يخشى أن يكون لدى هندينا أضرار في الدماغ.

وأشاروا إلى أنه قد يكون من الخطير بالنسبة لها أن تطير إلى المنزل، ولكن المستشفى المصري قال إنها كانت صالحة للطيران وطلبت من والدتها كيلي التوقيع على استمارة تنازل ، كما تزعم.

وبعد قضاء ثلاثة أيام في العناية المركزة، رحلت هندينا إلى المملكة المتحدة في يوم عيد الميلاد لمزيد من العلاج.

وهناك أخبرها خبراء في مستوصف نيوكاسل الملكي في نيوكاسل أنها أصيبت بأضرار كبيرة في الدماغ.

زعم كيلي أن الأطباء أصيبوا بالصدمة بسبب مرض طفولتها الصغيرة.

وعانت هندينا لاحقا من نوبة قلبية قبل أن تموت في ذراعي والدها في اليوم التالي.
الموت يخطف ابنة بريطاني خلال رحلته في مصر
الموت يخطف ابنة بريطاني خلال رحلته في مصر
الموت يخطف ابنة بريطاني خلال رحلته في مصر

ترشيحاتنا

أحمد فتحي: من الفخر أن أمثل بلدي في قائمة أفضل لاعبي العالم.. صورة

شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة قوية إلى مدمني المخدرات

شاهد .. شوبير يحسم الجدل حول عودة عصام الحضري للأهلي لإنهاء مسيرته

تعرف على توقعات خبراء الأرصاد لطقس الغد

أحمد موسى يفجر المفاجأة: السيسي فاز في انتخابات سرية للإخوان بنسبة 85%.. فيديو

«التضامن»: لم يصلنا حكم إضافة 80% للأجر المتغير لأصحاب المعاشات

مشروب سحرى وفعال للقضاء على الكرش

ليلى طاهر لـ «صدى البلد»: لن أنسى مشهد غرقي بسبب فريد شوقي

وزيرة التضامن: بدء صرف المعاشات غدا .. فيديو

أحمد موسى: توصية بإحالة رئيس تحرير المصري اليوم للتحقيق وغرامة 250 ألف جنيه.. فيديو

تامر النحاس: إنبي فعل كل شيء لاستمرار إيهاب جلال.. والزمالك أنهى حلمهم «فيديو»

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني .. بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

مدير الأهلي: نسعى للحصول على أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي..«فيديو»
رمضان السيد: الأهلي صاحب فضل كبير على كل أبنائه.."فيديو"
رئيس نادي الرجاء: تأخرنا كثيرًا في التعاقد مع رمضان السيد..«فيديو»
مدرب الرجاء: حسام البدري يقدم كرة أوروبية مع الأهلي..«فيديو»
رمضان السيد: مهمتي مع الرجاء تشبه تجربتي في بتروجت..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟