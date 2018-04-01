الموت يخطف ابنة بريطاني خلال رحلته في مصر

وصف والد طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أنه يعيش في عالم من الألم، بعد وفاة ابنته بين ذراعيه بعد رحلة عائلية إلى مصر.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت هندينا ماديسون في عطلة مع عائلتها من بيشوب أوكلاند ، مقاطعة دورهام عندما "انزلقت" وسقطت في بركة سباحة وهي تلوح إلى والدها.



وقال والدها تومي للصحيفة إن الطفلة الصغيرة كانت تحاول الحصول على انتباهه من الدرجات وانزلقت.



وقال الأب المكلوم "لقد حدث ذلك بسرعة، سمعت صراخًا وشخصًا ما كان يسحبها من البركة".



بعد أن حاول أحد أصدقائه إعطائها جهاز الإنعاش القلبي، تم نقل الفتاة إلى المستشفى حيث بدا أنها بخير ، لكن طاقم الإسعاف الجوي كان يخشى أن يكون لدى هندينا أضرار في الدماغ.



وأشاروا إلى أنه قد يكون من الخطير بالنسبة لها أن تطير إلى المنزل، ولكن المستشفى المصري قال إنها كانت صالحة للطيران وطلبت من والدتها كيلي التوقيع على استمارة تنازل ، كما تزعم.



وبعد قضاء ثلاثة أيام في العناية المركزة، رحلت هندينا إلى المملكة المتحدة في يوم عيد الميلاد لمزيد من العلاج.



وهناك أخبرها خبراء في مستوصف نيوكاسل الملكي في نيوكاسل أنها أصيبت بأضرار كبيرة في الدماغ.



زعم كيلي أن الأطباء أصيبوا بالصدمة بسبب مرض طفولتها الصغيرة.



وعانت هندينا لاحقا من نوبة قلبية قبل أن تموت في ذراعي والدها في اليوم التالي.

