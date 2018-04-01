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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة فرع إحدى شركات الاتصالات

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
رامي المهدي
قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة فرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة قسم شرطة المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغًا من كلٍ من مدير وموظف بإحدى شركات الإتصالات، بدائرة القسم باكتشافهما كسر أقفال الفرع، الكائن بدائرة القسم وكسر الخزينة الحديدية، وكذا تلفيات بماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك المتواجدة بالفرع، وبجرد محتويات المحل تبين سرقة 99 ألف جنيه، و30 هاتف محمول ماركات مختلفة، و1400 كارت شحن فئات مختلفة، وجهاز صب ووفر، وقاموس "ملك أحد المُبلغَين.

وأوضح بيان، أنه من خلال البحث حول ملابسات الواقعة أسفرت الجهود أن وراء ارتكابها 4 لصوص تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "قص القفل" وفى سبيل ذلك قام المتهم الرابع باستئجار سيارة لاستخدامها فى ارتكاب الواقعة تم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ مالى 35,700 جنيه من متحصلات الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية- الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- 30 هاتف محمول- 314 كارت شحن فئات مختلفة- هارد ديسك- 80 قرصا مخدرا).

كما تم بإرشاد المتهم الرابع ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث، وكذا مبلغ مالى 8 آلاف جنيه لدى عميله عامل، مقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة، قيمة بيع كروت الشحن المستولى عليها، وباستدعاء المُبلغَين تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

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