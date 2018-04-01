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رياضة

مدير الأهلي: نسعى للحصول على أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي..«فيديو»

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:45 ص
محمد مرجان المدير
محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي
عمرو ابوبكر
كشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء يسعى للحصول على أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي.

وقال "مرجان" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على شاشة "صدى البلد": "ورشة عمل خاصة لرعاية النادي بمشاركة الشركات الراعية للأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي".

وأضاف: "طرح كراسة الشروط ثم جلسات عمل قبل قرار لجنة البت باختيار الراعي الأنسب للأهلي".

وواصل: "مجلس إدارة الأهلى كلف خالد مرتجي بحل الأزمة مع الكاف".

وأكد بقوله: "ملعب القاهرة الدولي هو اختيار الأهلي الأول ثم السلام فـ برج العرب".

وتابع: "نسعى للحفاظ على جماهير النادي في المباريات بالتعاون مع الجهات المعنية".

واستطرد: "طلبنا تسلم الدرع بعد عودة رئيس النادي من الخارج".

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