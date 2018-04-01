استمرار حملة "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع" بأسوان "صور"

شهدت حملة "تنظيف وتجميل من بيتك للشارع" في يومها الثاني والأخير نشاطًا مكثفًا ومشاركة واسعة من المواطنين لتشمل العديد من المدن والقرى ومن أبرزها قرى نصر النوبة وإدفو بجانب مدن كوم أمبو ودراو والسباعية والرديسية وكلابشة، إضافة إلى أحياء الصداقة الجديدة وجبل تقوق والناصرية بمدينة أسوان.



وأوضح البيان أن الحملة أطلقها اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، أمس الأول على مدار يومي الجمعة والسبت، وتضم أعمال النظافة العامة من المنازل للشوارع الداخلية والأزقة.



وأشاد حجازى بهذا الوعي والفكر المستنير لدى أبناء أسوان والذين تسارعوا على المشاركة الإيجابية والفعالة فى فعاليات الحملة سواء من الكبار أو الشباب أو السيدات أو الأطفال في ملحمة وطنية تعكس المعدن الأصيل والطيب لأبناء المجتمع الأسوانى لخدمة بلدهم والوصول لأفضل مستوى من الرقى الحضارى والجمالى لمحافظتهم.