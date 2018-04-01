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اقتصاد

اليوم.. إجراء القرعة اليدوية لــ600 "شقة" بالتجمع الثالث

الأحد 01/أبريل/2018 - 06:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أنه سيجري اليوم الأحد، إجراء القرعة العلنية اليدوية لـ600 وحدة سكنية بمساحات (112، 120م2).

وقالت هاشم"، في بيان، إن الوحدات سبق أن طرحها حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، بمشروع “نزهة التجمع الثالث” بمنطقة المستقبل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، موضحة أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل القرعة، لحضور من يرغب من الحاجزين.

وأضافت وكيل أول الوزارة أنه جرى البدء في سحب كراسات شروط الحجز يوم الأحد 25/2/2018، وبدأ استقبال الراغبين في الحجز يوم الأحد 4/3/2018، وتم غلق باب الحجز بالمشروع يوم الخميس15/3/2018، حيث تم سحب 13755 كراسة شروط، بينما تقدم 9702 مواطن للحجز، مؤكدة أنه سيتم تسليم من سيفوزون بالوحدات بنهاية هذا العام، وسيتم تخصيص نسبة حتى 5% من إجمالي الوحدات المعروضة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتُخصص من وحدات الدور الأرضي فقط، على أن يلتزم المتقدم للحجز بتقديم شهادة تأهيل مهني حديثة ومعتمدة من المجلس القومي للإعاقة.

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