تفاصيل احتفالية "تراثي هويتي" في متحف رشيد بمناسبة يوم التراث العالمي

نظم القسم التعليمي بمتحف رشيد الوطني أولى ورش العمل الخاصة ببرنامج الاحتفال باليوم العالمي للتراث، والذي يطلقه المتحف حتى 18 أبريل الجاري، تحت عنوان"تراثي هويتي"، وذلك في إطار حرص قطاع المتاحف بوزارة الآثار على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي للتراث.



وبحسب بيان، أمس السبت، افتتحت الفعاليات بكلمة لمدير عام المتحف سعيد رخا،حيث رحب بالمشاركين، وقام بتسليط الضوء على الهدف من تلك الورش والفعاليات، ثم بدأت ورشة الرسم وحاضر فيها د.هدى عبد المنعم من الفنون التشكيلية، ثم ورشة عمل خاصة بمبادئ التصوير الفوتوغرافي وحاضر فيها د.صبرى ابو عجيلة، وذلك بمشاركة قصر ثقافة رشيد وقسم الموهوبين بإدارة رشيد التعليمية وإدارة الشباب والرياضة برشيد.



وأشار إلي أنه الأيام القادمة سينظم المتحف عدة ورش،منها ورشة للخط العربي وورشة للتصوير وورشة للرسم،وتشتمل كل ورشة على ندوات للتعريف بالحرفة ماضيها وحاضرها ومستقبلها،وفي نهاية الورش سيتم إختيار أفضل الأعمال وتنظيم معرض لها في الحديقة المتحفية في اليوم العالمي للتراث 18 أبريل.