"الجنائية الدولية" تحقق مع رجل من مالي مشتبه ارتكابه جرائم حرب

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس السبت أنها احتجزت رجلا من مالي متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية في مركز الاعتقال التابع لها في هولندا.



وقالت المحكمة إن المشتبه به هو الحسن أج عبد العزيز أج محمد أج محمود ووجهت له اتهامات بشأن جرائم يُزعم أنه ارتكبها بوصفه القائد الفعلي للشرطة الإسلامية في مدينة تمبكتو عامي 2012 و2013 من بينها تدمير آثار ثقافية وفرض تطبيق سياسات أدت إلى الاستعباد الجنسي لنساء.