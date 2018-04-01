ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سوسن بدر وعمرها الحقيقي

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
نورا نبيل
تحتفل الفنانة سوسن بدر، اليوم الأحد، بعيد ميلادها حيث أكملت اليوم عامها الـ61 ، سوسن بدر والتي لقبت بـ"نفرتيتي السينما المصرية" شاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات الناجحة آخرها مسلسل "ابو العروسة".

واعترفت سوسن بدر خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية أنها تزوجت 7 مرات ، المرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها ابنته الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها في العمل والمرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم انفصلا.

أما المرة الثالثة من رجال أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته وتزوجت المرة الرابعة كانت من السيناريست محسن زايد عام 2001 وتوفى بعد أقل من شهر من الزواج .

والمرة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن وكنت المرة السادسة من فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ20 عاما واستمر الزواج لمدة 4 سنوات حتى الانفصال ام المرة الأخيرة كانت من الشاعر سامح علي الذي يصغرها بـ10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 شهور.

ترشيحاتنا

محمود معروف يكشف لـ "صدى البلد" سبب تسمية عبد الحليم حافظ بهذا الاسم

رمضان السيد: الأهلي صاحب فضل كبير على كل أبنائه.."فيديو"

مدرب الاتحاد يكشف سبب إصرار لاعبيه على هزيمة «المصري».. فيديو

معاناة مسيحيي إيران بين الاضطهاد في وطنهم وانتظار القرار الأمريكي

ايران تدعو السعودية للمصالحة بدلا من المواجهة

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني .. بث مباشر

ليلى طاهر لـ «صدى البلد»: لن أنسى مشهد غرقي بسبب فريد شوقي

شوبير: ظلمت نفسي وأنا إعلامي.. فيديو

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

رمضان السيد: ناصر ماهر الأقرب لخلافة عبد الله السعيد في الأهلي

أحمد شوبير: سأترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم بشرط

شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة قوية إلى مدمني المخدرات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل "حمامات سباحة" فريدة عثمان خلال الافتتاح..البطلة المصرية: إطلاق اسمي على "المجمع" مسئولية..فيديو وصور
مدير الأهلي: نسعى للحصول على أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي..«فيديو»
رمضان السيد: الأهلي صاحب فضل كبير على كل أبنائه.."فيديو"
رئيس نادي الرجاء: تأخرنا كثيرًا في التعاقد مع رمضان السيد..«فيديو»
مدرب الرجاء: حسام البدري يقدم كرة أوروبية مع الأهلي..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟