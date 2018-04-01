في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سوسن بدر وعمرها الحقيقي

تحتفل الفنانة سوسن بدر، اليوم الأحد، بعيد ميلادها حيث أكملت اليوم عامها الـ61 ، سوسن بدر والتي لقبت بـ"نفرتيتي السينما المصرية" شاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات الناجحة آخرها مسلسل "ابو العروسة".



واعترفت سوسن بدر خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية أنها تزوجت 7 مرات ، المرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها ابنته الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها في العمل والمرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم انفصلا.



أما المرة الثالثة من رجال أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته وتزوجت المرة الرابعة كانت من السيناريست محسن زايد عام 2001 وتوفى بعد أقل من شهر من الزواج .



والمرة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن وكنت المرة السادسة من فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ20 عاما واستمر الزواج لمدة 4 سنوات حتى الانفصال ام المرة الأخيرة كانت من الشاعر سامح علي الذي يصغرها بـ10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 شهور.

