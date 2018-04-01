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أخبار العالم

روسيا: الحياة الطبيعية ستعود قريبًا للغوطة الشرقية

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:07 ص
الغوطة الشرقية
الغوطة الشرقية
أ ش أ
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغوطة الشرقية ستبدأ قريبا بالعودة إلى الحياة الطبيعية كما يحدث الآن في مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن زاخاروفا قولها مساء اليوم إن الأوضاع في الغوطة الشرقية تطورات كثيرا من حيث خروج الإرهابيين، مشيرة إلي أن ما بين 100 إلى 200 ألف شخص عادوا إلى الغوطة، وأكدت أن عودة المواطنين يعتبر مؤشرا على أن الحياة في الواقع تعود إلى طبيعتها.

جدير بالذكر أن رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي قد قال إن حوالي 40 ألف مدني من سكان الغوطة الشرقية عادوا إلى منازلهم في المناطق المحررة من الجماعات المسلحة.

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