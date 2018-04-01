مكرم محمد أحمد: السنوات الـ4 القادمة ستشهد إنجازات في كل المجالات

أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن السنوات الأربع القادمة ستشهد انجازات في جميع المجالات ، كما ستشهد استكمال المشروعات الكبرى التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأربع سنوات الماضية.



وقال مكرم - في حوار مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة مصر الأولي مساء أمس السبت - إن هناك فهمًا ووعيًا حقيقيًا لدى المواطن بإنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الراهنة ، مؤكدًا أن مصر اختلفت اختلافا جذريًا عبر وجود دولة ورؤية وهناك مشروع حقيقي قدمه الرئيس السيسي عبر رؤية 2030 ، وأكد على ضرورة الاهتمام خلال المرحلة المقبلة بالتعليم والصحة ، مشيدًا بالتطور الذي حدث إلي حد كبير في قطاع الصحة.



وأشار الى أن وسائل الإعلام المصرية التزمت بمعايير المهنية والدقة في متابعة الانتخابات الرئاسية ، فلم تخرق أي تعليمات أو قرارات وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية.



وأضاف أن المشهد الانتخابي أكد أنه لم يكن هناك أي حشد من قبل الحكومة ، ولكنه مشهد فرض نفسه على الجميع ، مؤكدًا أنه من الصعب أن تحشد الدولة 25 مليون من أجل التصويت.



ولفت مكرم إلى أن تغطية بعض وسائل الإعلام الأجنبية كانت موجهة وتعبر عن عقيدة معينة ترغب في فرض وجهة نظر معينة ، مؤكدًا أن موقف هذه الصحف الغربية بات واضحًا منذ ثورة 30 يونيو وانحرافها عن نقل الحقيقة.



ووصف إعلام الإخوان بأنه كاذب لا يعرف للحقيقة طريقًا ، مؤكدًا أنه اعلام قائم علي السب والقذف وتزييف الواقع ، وأكد أن هناك إفلاسًا في جماعة الإخوان لأنها لا ترغب في إعادة تقييم نفسها والعودة إلي المسار الصحيح ، مشيرًا إلى أنها جماعة قائمة على الانتهازية وليس لديها أي مبدأ.



ولفت إلي ضرورة أن تكون المعارضة منظمة عبر حزب ، مؤكدًا أن مصر حاليًا بها معارضة عبر الكتابة بكل حرية في مقالات الصحف القومية والمستقلة.



ورفض مكرم أن يكون هناك تعارضً بين الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث ، مشيدًا بدورها الذي قامت به خلال المرحلة الراهنة.