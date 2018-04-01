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"المصري": خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب ووقف المستحقات لأجل غير مسمى

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
قرر الجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب، عقب نهاية مباراة المصري والاتحاد السكندري التي أقيمت مساء أمس السبت على ستاد برج العرب، وانتهت بفوز الاتحاد السكندري بهدفين للاشيء.

كما قرر الجهاز الفني "وقف مستحقات اللاعبين لأجلٍ غير مسمى بسبب ما وصفه بـ"انعدام الجدية والروح وعدم تنفيذ التعليمات الفنية وعدم تحمل المسئولية لتحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة".

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