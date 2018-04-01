"تدريب الأطفال والشباب والفتيات على الرقص الفلكلوري بمهرجان دمنهور "صور"

احتضنت الليلة الثانية لمهرجان دمنهور الدولى السادس للفلكلور ورشة فنية متخصصة للفنان اللبنانى جابى شيبا لتدريب أطفال مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، كما قامت الفرقة بتدريب عدد من الشباب والفتيات المهتمون بالفنون الفولكلورية ومحبى الرقص الشعبي، ثم قدمت فرقة Lac hpng من فيتنام فقرة فنية من تراثها الفنى الذى سوف تقدمه في الليلة الخامسة من ليالى المهرجان .



وأوضح بيان أن ذلك يأتي كتجربة فريدة من نوعها قدمتها الليلة دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان دمنهور الدولي السادس للفولكلور على مسرح أوبرا دمنهور، وهي إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة بروفات الفرق المحلية والدولية، بالإضافة إلى مشاركة الجمهور فى بعض التدريبات الفنية من خلال ورشة فنية متخصصة قدمتها الفرقة اللبنانية جابي شيبا.



كما قامت فرقة رضا ببروفات لعروضها بحضور جمهور أوبرا دمنهور الذى كان معجبا جدًا بفكرة هذه الأمسية الفنية.



واختتمت الأمسية بورشة ورشة مشتركة بين فرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة جابى شيبا اللبنانية.



ويتضمن برنامج غد فى الليلة الثالثة عرض فرقة رضا، ومقتطفات من عروض الفرق الدولية المشاركة بالمهرجان.



الجدير بالذكر أن مهرجان هذا العام افتتحته أمس الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، ويشارك به 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هى: مصر ونيجيريا واندونيسيا وفيتنام والصين وسيريلانكا والبرازيل ولبنان والاردن وتونس