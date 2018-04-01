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شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:16 ص
ميريهان حسين - صورة
ميريهان حسين - صورة ارشيفية
آية التيجي
نشرت الفنانة الجميلة "ميريهان حسين" صورة لها على حسابها الخاص إنستجرام وهي ترتدي فستانا طويلا من تصميم أحمد عبد الله، حيث إن الفستان أثار إعجاب كل متابعي الفنانة ميريهان.

وتميز الفستان باللون الأسود المرصع بفصوص ذهبية، حيث إنه من الأعلى مصنوع من الحرير السادة، وذات أحد أكمام طويلة فقط.

وتركت ميريهان شعرها منسدلا ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت مكياجا هادئا يتناسب مع ملامحها الرقيقة، والهادئة.

واختارت ميريهان ارتداء حذاء من اللون الذهبي اللامع، واكتفت بارتداء عقدا ذهبيا يتناسب بشكل كبير مع إطلالتها، ونع فستانها.

وإليكم الصور التي نشرتها على صفحتها الشخصية.
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين
شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

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