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محافظات

القبض على شخصين بتهمة سرقة مدرسة صناعية في المنيا

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:57 ص
اللواء ممدوح عبد
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
ايمن يونس
ألقت سلطات الأمن في المنيا، القبض علي متهمين سرقا 21 مروحة سقف عهدة، من داخل مدرسة ثانوي صناعي.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى، بورود بلاغ لقسم الشرطة، من "طارق . ق . م" 48 عامًا، مدير مدرسة ثانوي صناعي، بقيام مجهولين بكسر أحد أبواب غرف المدرسة وسرقة 21 مروحة سقف عهدة.

بتشكيل فريق بحث جنائى، توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "مصطفى . ج . أ" 21 عامًا عاطل، و"محمود . ب . ع" 21 عامًا، عاطل، مقيمان ببندر المنيا.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبارشادهما تم ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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