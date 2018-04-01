ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رمضان السيد: مهمتي مع الرجاء تشبه تجربتي في بتروجت..«فيديو»

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:09 ص
رمضان السيد مدرب
رمضان السيد مدرب الرجاء
عمرو ابوبكر
أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق الرجاء المطروحي، أن مهمته مع فريقه الآن تشبه تجربته مع فريق بتروجت.

وقال "السيد" خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تجربته مع بتروجت كانت أصعب من مهمته الآن مع الرجاء، خصوصًا أنه تسلم الفريق البترولي متبقي له 65 مباريات على الهبوط ولكنه نجى من دوري الدرجة الثانية.

وأضاف "السيد"، أن الإدارة تدعم الفريق وتحاول أن توفر له كل ما يحتاج، سواء كانوا لاعبين لدعم صفوف الفريق، أو مستحقات ومكافآت عند الفوز أو تقديم أداء مميز.

وتابع: "نخوض المباريات القادمة على شعار " نلعب لآخر صافرة" ، وذلك لتحقيق كل ما نستطيع وهو البقاء في الدوري الممتاز وعدم الهبوط.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفجر المفاجأة: السيسي فاز في انتخابات سرية للإخوان بنسبة 85%.. فيديو

الصحة: مخاطبة جميع الجهات لترشيح ممثلين جدد تمهيدا لانضمامهم للتدريب الإلزامي

أحمد شيبة يحيي حفل الحملة الرسمية لدعم السيسي في البحيرة

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع "عبدالشافي" وموقف اللاعب من العودة

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

الأهلي يكشف عن ملعب سيخوض عليه مباريات بطولة أفريقيا.. فيديو

أحمد شوبير: الصدمات المتكررة أفسدت إنجازات نادي الزمالك.. فيديو

أول تصريح من بسنت نور الدين بعد انفصالها عن معز مسعود

شاهد.. شوبير يوضح طبيعة الأزمة بين الأهلي والاتحاد الأفريقي

أحمد موسى: خطاب عالمي للرئيس السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا.. فيديو

ليلى طاهر لـ «صدى البلد»: لن أنسى مشهد غرقي بسبب فريد شوقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

الهلال السعودي يصل الإمارات لمواجهة العين.."صور"

طرق تنسيق البنطلونات الواسعة للمحجبات..«صور»

محمد صلاح يتربع على عرش قائمة "الحذاء الذهبي".. و3 لاعبين يلاحقونه.. أرقام وصور

فيديو

مدير الأهلي: نسعى للحصول على أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي..«فيديو»
رمضان السيد: الأهلي صاحب فضل كبير على كل أبنائه.."فيديو"
رئيس نادي الرجاء: تأخرنا كثيرًا في التعاقد مع رمضان السيد..«فيديو»
مدرب الرجاء: حسام البدري يقدم كرة أوروبية مع الأهلي..«فيديو»
رمضان السيد: مهمتي مع الرجاء تشبه تجربتي في بتروجت..«فيديو»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟