رمضان السيد: مهمتي مع الرجاء تشبه تجربتي في بتروجت..«فيديو»

أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق الرجاء المطروحي، أن مهمته مع فريقه الآن تشبه تجربته مع فريق بتروجت.



وقال "السيد" خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تجربته مع بتروجت كانت أصعب من مهمته الآن مع الرجاء، خصوصًا أنه تسلم الفريق البترولي متبقي له 65 مباريات على الهبوط ولكنه نجى من دوري الدرجة الثانية.



وأضاف "السيد"، أن الإدارة تدعم الفريق وتحاول أن توفر له كل ما يحتاج، سواء كانوا لاعبين لدعم صفوف الفريق، أو مستحقات ومكافآت عند الفوز أو تقديم أداء مميز.



وتابع: "نخوض المباريات القادمة على شعار " نلعب لآخر صافرة" ، وذلك لتحقيق كل ما نستطيع وهو البقاء في الدوري الممتاز وعدم الهبوط.