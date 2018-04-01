شوبير: أنا أكثر المتحمسين لتجربة دوري مراكز الشباب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه كان ومازال أكثر المتحمسين لعمل تجربة دوري مراكز الشباب في محافظات مصر.



وقال "شوبير" خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" على شاشة "صدى البلد": "دوري مراكز الشباب وليد جديد نتمنى أن ينمو في أجواء نظيفة".



وأوضح شوبير أنه حدثت عدة وقائع غير لائقة؛ حيث تلقي أحد المدربين "رشوي" من أجل فوز فريق على حساب فريق آخر خلال مباراة بأحد مراكز الشباب.



وأشار شوبير، إلى أن دوري مراكز الشباب هو وليد جديد يتمنى أن ينمو في أجواء نظيفة، وأن وزير الشباب والرياضة مطالب بوقف هذه المهزلة".



وأضاف: "مطلوب إلغاء نهائي مراكز الشباب حتى لا يستفيد الفريق صاحب واقعة الرشوة من جريمته".



