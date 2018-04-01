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فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:27 ص
اصالة - صورة ارشيفية
اصالة - صورة ارشيفية
آية التيجي
نشرت الفنانة والمطربة السورية "أصالة" صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستانا طويلا ورائعًا، من توقيع مصمم الازياء "تيما عابد".

وقد كتبت أصالة على الصورة التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على الانستجرام، بأن الفستان بالرغم من وجود الكثير من التفاصيل به، إلا أنه لم يزعجها، وكان يشعرها براحة كبيرة.

وتميز فستان إطلالة بأنه طويل باللون الكحلي الغامق، وكان ضيق من الخصر والساقين، ويأخذ وضع الجسم، ومزود بالدانتيل الشفاف من على الأكتاف، والمزود بالكثير من البرونز اللامع.

واختارت أصالة أن تقص شعرها ليصبح فوق مستوى أكتافها، ولم تكتفي بهذا إلا أنها اختارت مكياجا هادئا يتناسب مع إطلالة المتميزة، ورقة ملامحها.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات فقد اختارت ارتداء خاتم فقط، لتظهر بشكل بسيط، وغير متكلف، وكما هو معهود عنها دائما.

وإليكم الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية.
فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»
فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»
فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»
فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»
فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»
فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»
فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»
فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

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