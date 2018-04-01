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رياضة

رئيس نادي الرجاء: تأخرنا كثيرًا في التعاقد مع رمضان السيد..«فيديو»

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:29 ص
رمضان السيد مدرب
رمضان السيد مدرب الرجاء
عمرو ابوبكر
أكد سعد أبو صندوق، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة الفريق المطروحي تأخرت في التعاقد مع المدير الفني الحالي للفريق رمضان السيد.

وقال "أبو صندوق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن رمضان السيد صنع معجزة مع الرجاء منذ تواجده في الإدارة الفنية، وسواء بقى في الممتاز أم هبط بالفريق فإنه يملك إمكانيات مميزة للارتقاء بأي نادٍ.

واستطرد أبو صندوق "أي تطوير في دوري الدرجة الأولى يصب في مصلحة الأندية، ولكن البعض يبحث عن مصالحه الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة".

وتابع: "حصلنا على 5 ملايين حقوق بث مباريات الرجاء هذا الموسم، من شركة برزينتيشن.

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