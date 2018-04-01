تامر النحاس: استقرار الزمالك في عهد مرتضى منصور سبب تفضيلي التعامل معه..«فيديو»

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين، عن أسباب تفضيله انتقال اللاعبين للأهلي عن الزمالك في الفترة السابقة.



وأكد "النحاس"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج الحريف المذاع على قناة دي إم سي، أن الالتزام المالي والتعاقدي والاستقرار الإداري والفني كان من أسباب تفضيله انتقال اللاعبين للأهلي عن الزمالك في فترة سابقة.



واختتم تامر النحاس تصريحاته بأن الاستقرار الذي شهده الزمالك في عهد مرتضى منصور والالتزام المالي بالاتفاقات مع اللاعبين والأندية كان سبب عودته للتعامل بشكل كبير مع الزمالك في الفترة الحالية.