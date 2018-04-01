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فن

"بوليكسيني" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان للسينما المتوسطية

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:01 ص
بطلة الفيلم اليوناني
بطلة الفيلم اليوناني "بوليكسيني"
رويترز
فاز الفيلم اليوناني "بوليكسيني" بالجائزة الكبرى (تمودا) للدورة 24 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي اختتم فعاليته مساء اليوم السبت. وتسلمت المخرجة دورا ماسكلافانو جائزة المهرجان من لجنة التحكيم الذين أشادوا بالفيلم وقالوا إنه"يمثل تراجيديا قديمة حديثة يتقاسمها بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط."

وتدور أحداث الفيلم المستوحاة من قصة واقعية حول فتاة يتيمة(بوليكسيني) تبناها زوجان يونانيان من أسرة عريقة أواسط الخمسينات ومنحاها اسما عائليا وأحاطاها بحبهما وعنايتهما. وتتفاعل مشاعر الغيرة والحب في الفيلم بشكل تراجيدي.

وتنافس 20 فيلما في هذه الدورة من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط وحصل الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري على جائزة أحسن ممثل عن دوره "أبو شادي" في فيلم "واجب" بينما توجت الممثلة الايطالية لويزازانيري بجائزة أحسن ممثلة في فيلم "|فالينو" لمخرجه "ديغو اوليفاريس.

وتوج الفيلم المغربي القطري لمخرجته العراقية المغربية تالا حديد "بيت في البادية" بجائزة أحسن فيلم وثائقي وحجبت الجائزة بسبب عدم حضور أي من طاقم الفيلم.

وحصل الفيلم الصربي البلغاري "صلاة جنائزية" لمخرجه بوجان فولوتيك على جائزتي لجنة التحكيم الخاصة والنقد.

وشهد المهرجان تكريم الممثلة الايطالية أنا بونايطو التي عرض فيلمها"لامور موليستو" ضمن هذه الدورة.

كما كرمت مساء أمس أيضا الممثلة المصرية منة شلبي التي سبق وحضرت إحدى دورات المهرجان ضمن لجنة التحكيم كما فازت في 2016 بجائزة أحسن ممثلة عن فيلمها نوارة.

وسبق لهذه الدورة أن كرمت خلال حفل الافتتاح كلا من الممثلة المغربية منى فتو والإسبانية لويسا جاباسا.

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