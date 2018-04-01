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رياضة

مدرب الرجاء: حسام البدري يقدم كرة أوروبية مع الأهلي..«فيديو»

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:28 ص
رمضان السيد
رمضان السيد
عمرو ابوبكر
قال رمضان السيد، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الرجاء المطروحي، إن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، يقدم مع فريقه كرة تحمل الطابع الأوروبي.

وأضاف "السيد" خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المارد الأحمر في هذا الموسم مع حسام البدري في مكان وباقي أندية الدوري في مكان.

وتابع: "الجهاز الفني للأهلي يحافظ على شكلة في الملعب طوال المباريات التي خاضها هذا الموسم سواء رسمية أو ودية، بالفريق الأساسي أو حتى الفريق الثالث الذي خاض مباراة ودية أمام الفجيرة في الإمارات وفاز 4-1".

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