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رياضة

تامر النحاس يكشف تفاصيل صفقة انتقال محمد عنتر للزمالك..«فيديو»

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:37 ص
محمد عنتر لاعب الزمالك
محمد عنتر لاعب الزمالك
حسن العمدة
كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن تفاصيل جديدة بشأن محمد عنتر، لاعب الزمالك الحالي والأسيوطي السابق.

وقال "النحاس"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق فى برنامج الحريف المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الأهلي كان يرغب في ضم محمد عنتر في الموسم الماضي ولكن الشروط المالية المبالغ فيها من إدارة الأسيوطي حالت دون إتمام الصفقة.

وأضاف ، أنه عرض عنتر على الأهلي والزمالك هذا الموسم، ورحب مسؤولو الأبيض في التعاقد مع اللاعب، ولكن إدارة القلعة الحمراء أبلغتني بعدم التفكير في ضم اللاعب خلال الفترة الحالية وأنه خارج حساباتهم تماما وهذا الكلام كان في 10 يناير الماضي.

وأشار النحاس ، الي أن تم الاتفاق مع الزمالك على انتقال عنتر للقلعة البيضاء واللاعب وقع على عقود إنضمامه للأبيض في مكتبي وبحضور إسماعيل يوسف مقابل 15 مليون جنيه.

وشدد النحاس ، علي أنه فوجئ برفض رئيس الزمالك ضم عنتر مقابل 15 مليون جنيه وعرض 6 مليون جنيه فقط وفوض وكيل لاعبين آخر للتفاوض مع إدارة الأسيوطي بشأن اللاعب وتقليل المقابل المالي المطلوب وهو ما رفضه محمود الأسيوطي رئيس النادي تماما.

وتابع ، أن الأهلي تراجع عن رفضه التعاقد مع محمد عنتر ودخل في مفاوضات مع الأسيوطي لضم اللاعب وعرض 13 مليون جنيه واللاعب رحب بالانضمام للقلعة الحمراء في ظل تمسك الزمالك على ضم اللاعب مقابل 6 مليون.

وواصل ، أن الزمالك عاد وحسم الصفقة لصالحه في اللحظات الأخير مقابل 15 مليون جنيه.

واختتم تامر النحاس ، تصريحاته ، أنه لم يذهب للأهلي ومعه عنتر كما تردد البعض فى وسائل الإعلام.

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