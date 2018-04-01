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رياضة

رئيس النصر السعودي: "كارينيو" يملك 50% من مقومات النجاح

الأحد 01/أبريل/2018 - 01:37 ص
الأوروجوياني دانييل
الأوروجوياني دانييل كارينيو
حسن العمدة
رد سلمان المالك رئيس نادي النصر السعودي، على اتهام الأوروجوياني دانييل كارينيو، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بأنه "مدرب نفسي"، موضحًا أن نجاحاته السابقة مع الفريق تنفي هذا الاتهام.

وقال المالك في تصريحات أمس السبت ، ان كارينيو له مكانة كبيرة في قلوب النصراويين، إلا أننا لم نتعاقد معه بسبب ذلك، بل كانت لدينا حسابات معينة، أولها أن كارينيو يعلم لاعبي النصر والدوري السعودي والمنطقة جيدًا، ومتأقلم في البلد، وهذه الأمور تمثل 50% من نجاح المدرب.

وأضاف ، أن محبة اللاعبين والجمهور وتفاعلهم معه ميزة أخرى، بالإضافة إلى أنه حقق نتائج ممتازة مع الفريق في السابق.

وتابع ، يقولون إنه مدرب نفسي، لكن ليس هناك مدرب نفسي يحقق بطولة دوري، إضافة إلى كأس في نفس الموسم، ويفوز مع الفريق في أكثر من 18 مباراة متتالية، فهذه الأمور تؤكد أن هناك عملًا فنيًا، والمدرب النفسي قد يستطيع أن يحقق بطولة نفس قصير فقط، وليس بطولة مثل الدوري، وإذا أحضرت أفضل معدّ نفسي فلن تحقق شيئًا طالما ليس هناك تكتيك.

وواصل ، راسلنا العديد من المدربين، منهم كارينيو، وبعد أن وضعنا كافة الملفات في ميزان، وجدنا أن كفة كارينيو الأرجح، خاصة أننا لمسنا الرغبة والحماس لديه للعودة إلى تدريب الفريق، وهذا أمر باعث على الارتياح، وتحدثنا معه في الأمور الفنية والبرنامج الإعدادي والمساعدين والجهاز الفني وأشياء أخرى كثيرة.

وعن سفر محمد السهلاوي مهاجم الفريق لخوض معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة 3 أسابيع برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، علق بالقول ، أن محمد السهلاوي لاعب كبير، ونجم خدم ناديه والرياضة السعودية والمنتخب، وهو حاليًا ليس في كامل جاهزيته، وبالتالي رأى معالي المستشار تركي آل الشيخ إرساله إلى مانشستر للاستفادة القصوى منه.

واختتم سلمان المالك ، تصريحاته ، أن المستشار والجهاز الفني للمنتخب يعلمان مدى أهمية اللاعب، ولذلك أُرسِل إلى مانشستر لاسترجاع حالته، وأثق أنه سينجح في ذلك وسيعود أفضل من السابق، لأنه لاعب كبير، لو خفت بريقه في فترة، لا بد أن يعود بعدها.

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