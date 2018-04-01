الدوري الليبي.. أهلي بنغازي يهزم التعاون بانسحاب الأخير

حضر فريق الأهلي بنغازي وطاقم التحكيم بملعب شهداء بنينا، بينما غاب فريق التعاون، خلال المباراة التي كان مقررا لها مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة إيابا بالمجموعة الأولى من الدوري الممتاز.



وانتظر حكم المباراة اكتمال الدقائق القانونية. وأعلن بعد ذلك فوز الأهلي بنغازي بالانسحاب.



وعزز فريق الأهلي بهذا الفوز الاعتباري صدارته للمجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، ويضمن التأهل للرباعي.



وانسحب التعاون من المباراة بعد أن أصدرت إدارته بيانا، أكدت فيه أنها لن تلعب أمام الأهلي بنغازي حتى يلعب الأخير مباراته المؤجلة أمام القرضابية.