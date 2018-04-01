"كلنا معاك": نجحنا في حث المواطنين على المشاركة السياسية

قال المهندس عمرو القطامي، منسق الحشد الجماهيري للانتخابات الرئاسية بحملة كلنا معاك من أجل مصر، إن الحملة عملت منذ تأسيسها على مبدأ ترسيخ المشاركة السياسية وحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعيدًا عن التوجيه.



وأضاف "القطامي" أن الحملة نظمت آلاف المؤتمرات في جميع محافظات الجمهورية ولمست حرص المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لما تتعرض له البلاد من مخاطر.



وأشار إلى ان زيادة نسبة تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية لم يتحقق من فراغ وانما بجهد جميع اجهزة الدولة ومجلس النواب والمحافظين والإعلام الذي لعب دورا مهما خلال هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن.



وشدد منسق الحشد الجماهيري لحملة كلنا معاك من اجل مصر ان المواطن المصري تغير كثيرا وأصبح لديه وعي سياسي كبير وحرص على مساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب، وبناء مؤسسات الدولة.