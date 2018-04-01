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ثقافة

وزير الآثار يفتتح معرض "مصر على الزجاج".. اليوم

الأحد 01/أبريل/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار في السادسة مساء اليوم الأحد، معرضا مؤقتا بالقاعة رقم 50 بالدور الأرضي للمتحف المصري بالتحرير، تحت عنوان " تصوير مصر على الزجاج- كنوز فتوغرافية من أرشيف وزارة الآثار".

وبحسب بيان، تعد المعروضات من كنوز مركز تسجيل وتوثيق الآثار وأرشيف المتحف المصرى،والمعروضات عبارة عن سلبيات زجاجية وهو المعرض الأول من نوعه، ومقرر أن يحضره مدير المتحف البريطاني، وتعد أول زيارة خارجية له فى الشرق الأوسط.

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